Van 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 20°C civarında bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden, saatte yaklaşık 5.6 km hızla esecek. Nem oranı %39 civarında olacak.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklığın 29°C, 14 Temmuz Pazartesi günü ise 28°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde yağış ihtimali düşük. Hava genellikle güneşli ve açık kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunurken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek, vücudun su dengesini korur ve sıcak havalarda hayati öneme sahiptir. Rüzgar doğu yönünden estiği için doğuya seyahat ederken dikkatli olmak gerekir. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak, güvenli ve konforlu bir deneyim için önemlidir.