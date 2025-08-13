HABER

Van 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü, hava durumu sabah saatlerinde 28°C, gece ise 20°C civarında olacak.

Van 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Van'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü, hava durumu sabah saatlerinde 28°C, gece ise 20°C civarında olacak. Gün genel olarak sıcak ve güneşli geçecektir. Hissedilen sıcaklık 23°C, nem oranı %45 ve güney yönünden saatte 12 km hızında rüzgar beklenmektedir. Su sıcaklığının gün içinde 17°C civarında olması tahmin edilmektedir.

14 Ağustos Perşembe günü sabah 29°C, gece 20°C sıcaklık bekleniyor. 15 Ağustos Cuma günü de sabah 29°C, gece 20°C olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü sabah 28°C, gece 20°C sıcaklıklar öngörülmektedir. Bu tarihlerde hava koşullarının sıcak ve güneşli olması beklenmektedir.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekmektedir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığını korumak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda hassas grupların, özellikle yaşlılar ve çocukların dikkatli olması ve aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir.

Açık hava etkinliklerinin sabah veya akşam serinliğinde yapılması önerilmektedir. Güneşin dik olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklıdır. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların doğru ve güvenli bir şekilde kullanılması, iç mekanlarda serin kalmanıza yardımcı olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

