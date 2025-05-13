Van 13 Mayıs Salı hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 9°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

14 Mayıs Çarşamba günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Bu gün gündüz sıcaklık 15°C, gece ise 8°C civarında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü, ara ara şiddetli yağmurların görülmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 16°C, gece 9°C civarında olacak.

Bu dönemde, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği unutulmamalıdır. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklar meydana gelebilir.

13 Mayıs'ta hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi bir fikir. Yağışların yoğun olduğu saatlerde açık alanlardan ve su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Yıldırım riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Ulaşım planlarınızı yaparken yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. Trafik durumunu kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak akıllıca olacaktır.