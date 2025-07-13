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Van 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 28-30°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 18-20°C arasında değişecek. Rüzgar hafif eserek doğu yönünden gelecek. Nem oranı ise %37 civarında olacak.

Van 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 28°C olması bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü de sıcaklık yine 28°C civarında kalacak. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. 15 Temmuz Salı günü yer yer sağanak yağış ihtimali var.

Sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiği için dikkatli olunmalıdır. Uzun süre güneş altında kalmak cilt sağlığı açısından risklidir. Bu nedenle, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak veya koruyucu giysiler giymek önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur.

15 Temmuz Salı günü beklenen sağanak yağışlar ani hava değişimlerine yol açabilir. Dışarı çıkarken yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak olası ıslanmaları önler. Yağışın ardından zemin kaygan olabilir. Bu nedenle yürürken dikkatli olunması önemlidir.

Hava sıcaklıklarının yüksek olması, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunmasını gerektirir. Evde serin ortamlar oluşturmak, düzenli aralıklarla su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak, sıcak havalarda sağlığı korumaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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