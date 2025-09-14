HABER

Van 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

14 Eylül 2025 Pazar günü Van'da hava genellikle güneşli ve açık olacak.

Gündüz sıcaklık 25°C civarında, akşam ise 21°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar doğu yönünden hafif esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 15 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 24°C, 16 Eylül Salı günü 23°C, 17 Eylül Çarşamba günü 22°C ve 18 Eylül Perşembe günü 21°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve açık kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunurken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek, vücudu nemli tutar. Bu, sıcak çarpması riskini azaltır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, güneş ışınlarının vücuda etkisini azaltır. Dışarıda uzun süre kalmanız gerekiyorsa, şapka veya güneş gözlüğü gibi koruyucu aksesuarlar kullanmalısınız. Rüzgar hafif eseceği için açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuluyor. Aşırı sıcaklarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gerektiğinde gölge alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır.

