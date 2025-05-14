Van 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 12.2°C, gece sıcaklığı ise 8.5°C civarında olacak. Nem oranı %60, rüzgar hızı saatte 14.4 km olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 15 Mayıs Perşembe günü ara ara şiddetli yağmurlar görülecek. 16 Mayıs Cuma günü ise bölgesel düzensiz yağmurlar etkili olacak. 17 Mayıs Cumartesi günü hava koşullarının sakinleşmesi ve ara ara orta kuvvetli yağmurlarla devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde yağışların yoğunluğu ve sürekliliği, Van'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için bazı önlemler alınmasını gerektiriyor. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca, yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyeceği göz önüne alınarak, araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Evlerde, su baskınlarına karşı önlem olarak pencerelerin ve kapıların sızdırmazlığını kontrol etmeli, su tahliye sistemlerini düzenli olarak temizlemelidir. Yağışların elektrik kesintilerine yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, acil durumlar için gerekli olan el feneri ve yedek bataryalar hazır bulundurulmalıdır.

Van'ın Mayıs ayı iklimi ortalama 11.3°C sıcaklık ve %59 nem oranıyla 9 yağmurlu gün içeriyor. Bu dönemde, yağışların yanı sıra güneşli günlerin de bulunması, açık hava etkinlikleri için fırsatlar sunmaktadır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.