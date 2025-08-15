HABER

Van 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

15 Ağustos 2025 Cuma günü, Van'da hava sıcak ve güneşli olacak.

Cansu Akalp

15 Ağustos 2025 Cuma günü, Van'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 22°C civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranları sabah %39, gündüz %32, akşam %51 ve gece %56 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 16 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak. 17 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece 16°C, 18 Ağustos Pazartesi günü ise gündüz 30°C ve gece 15°C civarında olması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen göstermek gerekir. Hassas gruplar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları önemlidir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerinde yapmak daha sağlıklıdır. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların doğru kullanımı, iç mekanlarda serin kalmanıza yardımcı olacaktır. Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı düzenlemek için faydalı olacaktır.

