Van 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

15 Kasım 2025 Cumartesi günü Van'da hava durumu, sabah saatlerinde güneşli olacaktır. Öğleden sonra bulutlanma artacak. Akşam saatlerinde hafif yağış riski ortaya çıkabilir. Sıcaklık gündüz 14–15 °C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise 10 °C civarına düşmesi bekleniyor.

16 Kasım 2025 Pazar günü, sıcaklıkların daha da düşmesi tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklık 7 °C, gece ise 1 °C civarında olabilir. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava koşulları değişkenlik gösterebilir.

17 Kasım 2025 Pazartesi günü, sıcaklıkların düşeceği tahmin edilmektedir. Gündüz 7 °C, gece ise 1 °C civarında olacaktır. Bu dönemde hafif kar yağışları olabilir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle buzlanma riski artacaktır.

Hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalıyız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Gün içinde güneşli bir hava bulunsa da, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışlar etkili olabilir. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bu bölgelerde seyahat edeceklerin yol durumunu kontrol etmesi önemli. Sıcaklıkların düşmesiyle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmak gerekir. Kat kat giyinerek vücut ısısını korumak önerilir. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda var.