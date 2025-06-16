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Van 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 16 Haziran Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Van 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da 16 Haziran Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 24°C civarında, gece ise 15°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur.

17 Haziran Salı günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Diğer günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 24°C civarında, gece ise 15°C civarında olması tahmin ediliyor.

Van'da Haziran ayında genellikle 4 yağmurlu gün ve 13 güneşli saat görülmektedir. Hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacaktır. 17 Haziran'daki yağışlı gün için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Bu tarihte dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı koruyucu olacaktır. Diğer günlerde ise güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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