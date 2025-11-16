HABER

Van 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

16 Kasım 2025 Pazar günü Van'da tipik Kasım ayı hava durumu görülecek. Sıcaklık 4.2°C ile 12.9°C arasında değişirken, %77 nem oranı ile soğuk bir gün bekleniyor. Kuzeyden hafif rüzgar esmesi, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesine sebep olacak. 17 Kasım itibarıyla hava açık kalacak ancak yoğun sis ve buzlanma riski için dikkatli olunması önemli. Tarımda don riski ve su borularının donması gibi durumlardan kaçınmak için önlemler alınmalı.

16 Kasım 2025 Pazar günü Van'da hava soğuk ve bulutlu olacak. Bölgenin tipik Kasım ayı iklimine uygun bir hava durumu söz konusu. Gün boyunca sıcaklık 4.2°C ile 12.9°C arasında değişecek. Nem oranı ise %77 civarında olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesine neden olabilir.

17 Kasım Pazartesi'den itibaren hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar 3°C ile 15°C arasında seyredecek. Hava genellikle açık olacak. Günün erken saatlerinde yoğun sis ve buzlanma riski devam edebilir. Bu nedenle dikkatli olunması gerekir.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yoğun sis ve buzlanma riski nedeniyle araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önem taşır. Tarımsal faaliyetlerde bulunanların don riskine karşı önlem alması gereklidir. Bitkileri korumak için gerekli tedbirleri uygulamak önemlidir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle su borularının donma riski vardır. Bu nedenle izolasyon yapılması faydalı olacaktır. Açık alanlarda çalışanların uygun kıyafetler giymesi sağlık açısından önemlidir.

