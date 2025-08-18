HABER

Van 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 18 Ağustos Pazartesi günü hava durumu şu şekilde olacak.

Doğukan Akbayır

Van'da 18 Ağustos Pazartesi günü hava durumu şu şekilde olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 28°C, gece ise 20°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 28°C'ye düşecek. Nem oranı %43 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 13 km/saat olarak tahmin ediliyor.

19 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 29°C, 20 Ağustos Çarşamba günü ise 28°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Nem oranı %44 civarında seyredecek.

Van'ın Ağustos ayındaki iklimi ortalama 22.1°C sıcaklıkla karakterizedir. En düşük sıcaklık 14.9°C, en yüksek sıcaklık ise 27.9°C'ye ulaşmaktadır. Yağış miktarı 6 mm civarındadır.

Hava sıcaklıkları yüksek olacağından, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için düzenli aralıklarla su tüketimine özen gösterilmelidir. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaklardan kaçınılması sağlık açısından faydalı olacaktır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

