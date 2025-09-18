Van 18 Eylül Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu, genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 25°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20°C seviyelerine düşecek. Rüzgar, batı yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %34 ile %51 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 19 Eylül Cuma günü hava sıcaklığının 24°C olması tahmin ediliyor. 20 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 23°C olacak. 21 Eylül Pazar günü ise sıcaklık 18°C civarına inecek. Bu dönemde hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

Bu sıcak ve bulutlu hava koşullarında, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkarken hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bu gereklidir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, vücudun su dengesini korumak açısından önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın yönüne göre önlemler alınmalıdır. Hava koşullarında ani değişiklikler olabileceğinden, güncel hava tahminlerini takip etmek akıllıca olacaktır.