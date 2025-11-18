Van 18 Kasım Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

18 Kasım 2025 Salı günü Van'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar en düşük 1.5°C, en yüksek 8.7°C arasında değişecek. Nem oranı %55 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı ise 5.1 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:53'tür. Gün batımı saati ise 16:54 olarak hesaplandı.

19 Kasım Çarşamba günü sabah sıcaklığı 9°C olacak. Gece sıcaklığının 4°C olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 3°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %67 olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat ve güney yönünden esecek.

20 Kasım Perşembe sabah sıcaklığı yine 9°C olacak. Gece sıcaklığı 4°C olarak öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık 3°C kalacak. Nem oranı %68, rüzgar hızı 9 km/saat olacak. Yine güney yönlü rüzgar bekleniyor.

21 Kasım Cuma günü sabah sıcaklığı 9°C, gece sıcaklığı 3°C olacak. Hissedilen sıcaklık 3°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %69, rüzgar hızı 10 km/saat olacak. Rüzgar güney yönünden esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Nem oranı artacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunmalı. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgar güney yönünden esince, rüzgarlık veya mont giyilebilir.

Nem oranı yüksek olacak. Bu, yaşlılar ve solunum rahatsızlığı olanlar için sorun yaratabilir. Bu gruptaki kişilerin hava koşullarına dikkat etmesi önemli. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek, olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.