HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 18 Kasım Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 18-21 Kasım tarihleri arasında hava durumu genel olarak açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 1.5°C ile 9°C arasında değişkenlik gösterecek. Nem oranı artış gösterecek, rüzgar ise güney yönünden esecek. Soğuk havaya karşı kat kat giyinmek vücut ısısını korumak için önem taşırken, yaşlı ve solunum rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor. Güncel hava durumunu takip etmek, planlarınızı güvenle yapmanıza yardımcı olacaktır.

Van 18 Kasım Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

18 Kasım 2025 Salı günü Van'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar en düşük 1.5°C, en yüksek 8.7°C arasında değişecek. Nem oranı %55 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı ise 5.1 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:53'tür. Gün batımı saati ise 16:54 olarak hesaplandı.

19 Kasım Çarşamba günü sabah sıcaklığı 9°C olacak. Gece sıcaklığının 4°C olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 3°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %67 olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat ve güney yönünden esecek.

20 Kasım Perşembe sabah sıcaklığı yine 9°C olacak. Gece sıcaklığı 4°C olarak öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık 3°C kalacak. Nem oranı %68, rüzgar hızı 9 km/saat olacak. Yine güney yönlü rüzgar bekleniyor.

21 Kasım Cuma günü sabah sıcaklığı 9°C, gece sıcaklığı 3°C olacak. Hissedilen sıcaklık 3°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %69, rüzgar hızı 10 km/saat olacak. Rüzgar güney yönünden esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Nem oranı artacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunmalı. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgar güney yönünden esince, rüzgarlık veya mont giyilebilir.

Nem oranı yüksek olacak. Bu, yaşlılar ve solunum rahatsızlığı olanlar için sorun yaratabilir. Bu gruptaki kişilerin hava koşullarına dikkat etmesi önemli. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek, olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da tırlar çarpıştı: 1 yaralıSamsun’da tırlar çarpıştı: 1 yaralı
Cezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkatCezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkat

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.