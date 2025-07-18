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Van 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Van 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Van'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarında, gece ise 16°C civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 19 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 31°C, 20 Temmuz Pazar günü ise 33°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak, güneş çarpması riskini azaltır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları ve gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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