Van 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %44 civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 12 km hızla esecek.

Ağustos ayı boyunca Van'da ortalama sıcaklık 22.1°C olarak kaydedilmiştir. En düşük sıcaklık 14.9°C, en yüksek sıcaklık ise 27.9°C'dir. Yağış miktarı yaklaşık 6 mm'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. 20 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 28°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle su kaybı riski artmaktadır. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaklardan kaçınılması sağlık açısından faydalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur.