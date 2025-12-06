HABER

Edirne'de acı olay! Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Edirne'nin Karakasım köyünde, tek katlı müstakil evde çıkan yangında Gülafer Toprak (82), hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Karakasım köyünde, öğle saatlerinde, Gülafer Toprak'ın yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, içeri girmek istedi. Yoğun dumanla kaplanan eve giremeyen köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, camları kırarak içeri su sıktı. İhbarla köye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dumanın tahliyesinin ardından girilen evde Gülafer Toprak'ın cansız bedeni bulundu. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Toprak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

