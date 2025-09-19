Van 19 Eylül Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu şöyle olacağı öngörülüyor. Sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Gündüz az bulutlu olması tahmin ediliyor. Akşam ve gece ise yine az bulutlu geçeceği belirtiliyor. Sıcaklık sabah 14°C, gündüz 20°C, akşam 16°C ve gece 12°C seviyelerinde olacak. Rüzgarın batı yönünden orta şiddette eseceği düşünülüyor.

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının değişeceği bildiriliyor. 20 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 18°C ile 8°C arasında olacak. 21 Eylül Pazar günü ise sıcaklık 18°C ile 7°C arasında seyredecek. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklığın 20°C ile 7°C arasında, 23 Eylül Salı günü ise 22°C ile 8°C arasında olması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Yağış tahmin edilmemektedir.

Sonbahar mevsiminin başlangıcıyla hava koşullarında değişiklikler yaşanıyor. Sabah ve akşam serinlikleri artıyor. Gündüzleri ise ılıman sıcaklıklar devam ediyor. Bu nedenle sabah ve akşam kat kat giyinmek önemli. Gün içinde hava durumuna göre kıyafet seçimi yapmak faydalı olacak. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde oluşacak sis nedeniyle trafik güvenliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelebiliyor. Bu yüzden güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önerilir.

Gelecek günlerde hava koşullarının daha da serinleşmesi bekleniyor. Bu nedenle sabah ve akşam sıcak tutacak giysilerin tercih edilmesi önemli. Böylece soğuk algınlığı riskinin azalması sağlanabilir. Hava koşullarına uygun aktiviteler planlamak iyi bir fikir. Açık hava etkinliklerini öğle saatlerine koymak daha konforlu bir deneyim sağlayacaktır.