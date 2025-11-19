Van 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu için bazı bilgiler veriliyor. Sabah saatlerinde 9°C, gece ise 4°C bekleniyor. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava olacak. Hissedilen sıcaklık 3°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %67 seviyesindedir. Rüzgar hızı güney yönünden saatte 10 kilometre olarak ölçülmektedir. Gün içinde su sıcaklığının 6°C olması öngörülüyor.

20 Kasım Perşembe günü sabah 9°C, gece 4°C bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü yine sabah 9°C, gece 3°C sıcaklık olacak. 22 Kasım Cumartesi günü sabah 8°C, gece ise 2°C olacak. 23 Kasım Pazar günü sabah 7°C, gece 2°C sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına inebilir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde yolculuk yapacaklar hazırlıklı olmalıdır. Araçların kış lastiklerinin kontrol edilmesi önemlidir. Olası buzlanmalara karşı dikkatli olunmalıdır. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Yüksek kesimlerde sabah saatlerinde buzlanma riski bulunmaktadır. Sürücülerin çevre yollarında dikkatli olmaları gerekir. Trafik kurallarına uymak hayati önem taşımaktadır. Hız limitlerine riayet etmek önemlidir. Bu önerilere uymak, güvenli bir seyahat için gereklidir.