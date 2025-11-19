HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 19 Kasım 2025 tarihinde sıcaklık sabah 9°C, gece ise 4°C olacak. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Ancak, hava sıcaklıklarının düşmesi ve gece saatlerinde 0°C altına inmesi muhtemel. Yolculuk yapacakların hazırlıklı olmaları önemli. Kış lastiklerinin kontrol edilmesi ve buzlanmalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Soğuk havalarda giyinmek ise vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

Van 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Van'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu için bazı bilgiler veriliyor. Sabah saatlerinde 9°C, gece ise 4°C bekleniyor. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava olacak. Hissedilen sıcaklık 3°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %67 seviyesindedir. Rüzgar hızı güney yönünden saatte 10 kilometre olarak ölçülmektedir. Gün içinde su sıcaklığının 6°C olması öngörülüyor.

20 Kasım Perşembe günü sabah 9°C, gece 4°C bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü yine sabah 9°C, gece 3°C sıcaklık olacak. 22 Kasım Cumartesi günü sabah 8°C, gece ise 2°C olacak. 23 Kasım Pazar günü sabah 7°C, gece 2°C sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına inebilir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde yolculuk yapacaklar hazırlıklı olmalıdır. Araçların kış lastiklerinin kontrol edilmesi önemlidir. Olası buzlanmalara karşı dikkatli olunmalıdır. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Yüksek kesimlerde sabah saatlerinde buzlanma riski bulunmaktadır. Sürücülerin çevre yollarında dikkatli olmaları gerekir. Trafik kurallarına uymak hayati önem taşımaktadır. Hız limitlerine riayet etmek önemlidir. Bu önerilere uymak, güvenli bir seyahat için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google resmen tanıttı! GPT-5 Pro’yu geçerek rekor kırdıGoogle resmen tanıttı! GPT-5 Pro’yu geçerek rekor kırdı
Suriye Büyükelçiliğine 13 yıl sonra büyükelçi atandıSuriye Büyükelçiliğine 13 yıl sonra büyükelçi atandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.