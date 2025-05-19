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Van 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 19 Mayıs Pazartesi hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak.

Van 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Van'da hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkların 19°C civarında, gece ise 10°C seviyelerinde olması bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %42. Rüzgar hızı 21 km/saat olarak tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %19. Bu durum, gün boyunca hafif yağmur olasılığının düşük olduğunu gösteriyor.

20 Mayıs Salı günü hava sıcaklıklarının 18°C civarında olması bekleniyor. 21 Mayıs Çarşamba günü ise sıcaklığın 19°C seviyelerine çıkması öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. 22 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak yağışların görülmesi olası.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. 22 Mayıs'ta beklenen sağanak yağışlar nedeniyle, dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Rüzgar hızı 21 km/saat seviyelerinde. Hafif rüzgar ile birlikte açık hava etkinliklerini planlayanların dikkatli olmaları gerekiyor. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak etkinlikleri planlamak ve gerektiğinde önlemler almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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