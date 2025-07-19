Van 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 17°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 12 kilometre hızla esecek. Nem oranının ise %45 civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 20 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 33°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklığın 34°C'ye ulaşması öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının ise 16-17°C arasında değişmesi muhtemel. Rüzgar, güney yönünden esecek. Nem oranı yine %45-46 civarında olacaktır.

Bu sıcak hava koşulları altında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olabilir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, yani 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak da faydalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürebilirsiniz.