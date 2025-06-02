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Van 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 2 Haziran Pazartesi hava durumuna göre, gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak.

Van 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu şöyle. Gündüz sıcaklığının 21°C, gece sıcaklığının ise 12°C civarında olacağı bekleniyor. Bu tarihte yağmurlu bir hava öngörülüyor.

3 Haziran Salı günü, gündüz sıcaklığının 22°C, gece sıcaklığının 6°C olması tahmin ediliyor. Hava koşullarının çoğunlukla güneşli olması bekleniyor. 4 ve 5 Haziran Çarşamba ve Perşembe günlerinde hava açık olacak. Gündüz sıcaklıklarının 22°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini hatırlamak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların artacağı günlerde ise güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak, cilt sağlığınızı korur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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