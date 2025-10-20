HABER

Van 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 20 Ekim 2025 tarihinde kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 8.4°C, en yüksek sıcaklık ise 15°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 5.9°C olacak ve nem oranı %44 düzeyinde ölçülecek. 21 ve 22 Ekim günlerinde sağanak yağışların etkili olacağı ifade ediliyor. Açık alan etkinlikleri planlayanların hava koşullarını dikkate alması önemli. Uygun giyim ve hazırlık yapmaları gerekecek.

Van 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

20 Ekim 2025 Pazartesi günü Van'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 8.4°C, en yüksek sıcaklık 15°C olacak. Hissedilen sıcaklık ise 5.9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %44 düzeyinde ölçülecek. Rüzgar hızı 10.1 km/saat olarak hesaplandı. Basınç seviyesi 824.7 mb olacak. Gün doğumu saati 06:20'dir. Gün batımı saati ise 17:21 olarak belirlenmiştir.

21 Ekim Salı ve 22 Ekim Çarşamba günlerinde sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların 7°C ile 15°C arasında değişeceği tahmin ediliyor. Bu süre zarfında açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarını dikkate almalıdır. Hazırlık yapmaları önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek gerekir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu şekilde sağanak yağışlardan korunmak mümkün olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek en iyisidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde uygun giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde ısınmak için sıcak içecekler tüketilmelidir. Bu önlemler, hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

