HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 20 Kasım Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

20 Kasım 2025 tarihinde Van'da hava durumu sabah 7°C, gece ise 0°C olarak tahmin edilmektedir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmeye devam etmesi bekleniyor. 21 Kasım'dan itibaren don olayları ve buzlanma riski artacaktır. Araç kullanırken dikkatli olmak, hava durumu kontrol etmek ve uygun kıyafetler giymek hayati öneme sahiptir. Evlerdeki ısınma sistemlerinin düzenli bakımı da önerilmektedir. İşte detaylar...

Van 20 Kasım Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

20 Kasım 2025 Perşembe günü Van'da hava durumu sabah saatlerinde 7°C olarak tahmin edilmektedir. Gece ise sıcaklığın 0°C olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 0°C'dir. Nem oranı %71 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 7 km/saat olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi devam edecek. 21 Kasım Cuma günü sabah sıcaklık 7°C, gece -1°C olacak. 22 Kasım Cumartesi tahmini, sabah 6°C, gece -2°C'dir. 23 Kasım Pazar sabah 5°C, gece -2°C bekleniyor. 24 Kasım Pazartesi için öngörü, sabah 5°C, gece -2°C'dir. 25 Kasım Salı gününde sabah 4°C, gece -2°C olacak. 26 Kasım Çarşamba da sabah 4°C, gece -2°C tahmin ediliyor. 27 Kasım Perşembe sabah 4°C, gece -3°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde sıcaklıklar düşeceği için don olayları ve buzlanma riski artacaktır. Sabaha ve akşama saatlerinde yollarda kayma riski yükselebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Hız limitlerine uyulmalıdır. Yola çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmelidir. Açık alanlarda çalışanların uygun kıyafetler giymesi gereklidir. Bu, hipotermi riskini azaltacaktır.

Evlerde ise ısınma sistemlerinin düzenli bakımı yapılmalıdır. Su borularının donmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Sokaklarda yürürken buzlanma nedeniyle kayma riski yüksektir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek oldukça önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlık ve güvenlik açısından kritik bir durumdur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldüAlanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
Eskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıpEskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.