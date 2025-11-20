Van 20 Kasım Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

20 Kasım 2025 Perşembe günü Van'da hava durumu sabah saatlerinde 7°C olarak tahmin edilmektedir. Gece ise sıcaklığın 0°C olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 0°C'dir. Nem oranı %71 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 7 km/saat olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi devam edecek. 21 Kasım Cuma günü sabah sıcaklık 7°C, gece -1°C olacak. 22 Kasım Cumartesi tahmini, sabah 6°C, gece -2°C'dir. 23 Kasım Pazar sabah 5°C, gece -2°C bekleniyor. 24 Kasım Pazartesi için öngörü, sabah 5°C, gece -2°C'dir. 25 Kasım Salı gününde sabah 4°C, gece -2°C olacak. 26 Kasım Çarşamba da sabah 4°C, gece -2°C tahmin ediliyor. 27 Kasım Perşembe sabah 4°C, gece -3°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde sıcaklıklar düşeceği için don olayları ve buzlanma riski artacaktır. Sabaha ve akşama saatlerinde yollarda kayma riski yükselebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Hız limitlerine uyulmalıdır. Yola çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmelidir. Açık alanlarda çalışanların uygun kıyafetler giymesi gereklidir. Bu, hipotermi riskini azaltacaktır.

Evlerde ise ısınma sistemlerinin düzenli bakımı yapılmalıdır. Su borularının donmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Sokaklarda yürürken buzlanma nedeniyle kayma riski yüksektir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek oldukça önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlık ve güvenlik açısından kritik bir durumdur.