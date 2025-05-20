Van 20 Mayıs Salı hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece ise 11°C civarında seyredecek. Nem oranı %52 olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 3.6 km hızla esecek.

21 Mayıs Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece ise 12°C civarında olacak. 22 Mayıs Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 6°C olacak. 23 Mayıs Cuma günü zaman zaman bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece ise 5°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle açık ve güneşli olması, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. 22 Mayıs Perşembe günü beklenen hafif yağmur nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artabileceğinden, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Ayrıca, rüzgarın kuzey yönünden esmesi nedeniyle, hafif bir ceket veya rüzgarlık giymek, serin havalarda sizi rahat tutacaktır.

Van'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Hafif yağmur beklenen günlerde tedbirli olmak, uygun kıyafetleri seçmek önemlidir. Bu şekilde konforlu bir deneyim yaşanabilir.