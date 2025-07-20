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Van 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 20 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Van'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Van 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 17 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %38 seviyelerinde kalacak.

21 Temmuz Pazartesi'den 25 Temmuz Cuma'ya kadar hava koşullarının benzer şekilde açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklık 21°C ile 31°C arasında değişecek. Nem oranı %25 ile %35 arasında olacak. Rüzgar hızları 16 km/saat ile 23 km/saat arasında değişecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Sıcaklıkların zaman zaman 30°C'nin üzerine çıkabileceğini unutmamak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve uygun koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.

Sıcak havalarda, vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de yararlıdır. Güneşe çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Rüzgar hızlarının 16 km/saat ile 23 km/saat arasında değişmesi hafif esintili bir hava anlamına gelir. Bu durum, açık hava etkinlikleri için rahatsız edici olmayacaktır. Rüzgarın yönü ve hızı değişebileceğinden, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak planlama yapmak faydalıdır.

Van'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların zaman zaman 30°C'nin üzerine çıkması ihtimalini dikkate alarak, koruyucu önlemler almak ve su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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