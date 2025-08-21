HABER

Van 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 29°C olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Van'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, tipik yaz özelliklerini yansıtacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 29°C civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15°C seviyelerine düşecek. Nem oranı sabah %57, gündüz %39, akşam %59 ve gece %78 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 30°C, 23 Ağustos Cumartesi günü ise 31°C civarında olacak. Sıcak havada öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatlerinde dışarıda bulunmamaya çalışmak da yararlıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için önlem almak önemlidir.

Van'da Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklık 22.1°C olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık 14.9°C, en yüksek sıcaklık ise 27.9°C oldu. Yağış miktarı yaklaşık 6 mm olarak kaydedildi. Bu veriler, Van'ın Ağustos ayında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir. Yaz aylarında Van'a seyahat edeceklerin hava koşullarına uygun hazırlık yapması ve gerekli önlemleri alması önemlidir.

