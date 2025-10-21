HABER

Van 21 Ekim Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

21 Ekim 2025 Salı günü Van'da hava koşulları ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Başkale’de hafif yağış, İpekyolu’nda parçalı bulutlu hava, Erciş ve Edremit’te ise hafif sağanak yağmur beklenmektedir. 22 Ekim itibarıyla soğuk hava ve artan yağışlar öngörülüyor. Vatandaşların kat kat giyinmeleri, yağmurluk kullanmaları ve hava durumunu takip etmeleri öneriliyor. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmeyi azaltacaktır.

Hazar Gönüllü

21 Ekim 2025 Salı günü Van'da hava koşulları, farklı ilçelerde değişkenlik göstermektedir. Başkale ilçesinde hafif çiseleyen yağmur beklenmektedir. İpekyolu ilçesinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacaktır. Erciş ilçesinde hafif sağanak yağmurlar öngörülmektedir. Edremit ilçesinde de hafif sağanak yağmurların etkili olması beklenmektedir. Bu farklı hava koşulları, bölgenin coğrafi özelliklerine bağlı olarak değişim göstermektedir.

22 Ekim Çarşamba'dan itibaren hava koşullarının soğuması beklenmektedir. Yağışların da artacağı öngörülmektedir. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşmesi muhtemeldir. Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri önemlidir. Hazırlıklı olmak, bu süreçte büyük fayda sağlayacaktır.

Hava koşullarındaki değişikliklere karşı alınabilecek önlemler bulunmaktadır. Kat kat giyinmek, su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek önemlidir. Yağmurluk kullanımı da önerilmektedir. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Araçların bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. Bölgede yaşayanların hava durumu raporlarını takip etmesi gerekmektedir. Planlarını buna göre yapmaları, olumsuz hava koşullarından etkilenmelerini azaltacaktır.

