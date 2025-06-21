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Van 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, gündüz 24°C, gece ise 16°C civarında olacak.

Van 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, gündüz 24°C, gece ise 16°C civarında olacak. Hava açık olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 22 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 16°C olacak. 23 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 25°C, gece sıcaklığının ise 16°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz.

Günün en sıcak saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak cilt sağlığınız için faydalıdır. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak amacıyla yanınıza bir ceket almanızda fayda var. Gün boyunca bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin.

Özellikle 23 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 25°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu nedenle açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam serinliğinde planlamak, daha konforlu bir deneyim sunacaktır.

Van'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve sıcak olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman var. Güneşe karşı korunma ve serinliğe karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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