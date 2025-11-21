HABER

Van 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 21-23 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 2.9°C ile -3°C arasında değişecek. Nem oranı %40 ile %87 arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 2.6 km/saat ile 8.6 km/saat arasında değişecek. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sıcak giysiler tercih etmek ve buzlanmaya dikkat etmek önemli. Vatandaşların hava durumunu göz önünde bulundurarak plansız hareket etmemeleri tavsiye ediliyor.

Hazar Gönüllü

21 Kasım 2025 Cuma günü Van'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 2.9°C, en yüksek sıcaklık ise 13°C civarında olacak. Nem oranı %40, rüzgar hızı 2.6 km/saat, basınç seviyesi 830.2 mb olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 06:54, gün batımı saati ise 16:49'dur.

22 Kasım 2025 Cumartesi günü Van'da hava açık ve güneşli olacak. Gün içinde en düşük sıcaklık -3°C, en yüksek sıcaklık 12.1°C olarak öngörülmektedir. Nem oranı %72, rüzgar hızı 4.8 km/saat, basınç seviyesi 799.2 mb olarak hesaplanmıştır. Gün doğumu saati 06:53, gün batımı saati 16:45 olacaktır.

23 Kasım 2025 Pazar günü Van'da hava koşulları açık ve güneşli olması bekleniyor. Gün içinde en düşük sıcaklık 4.5°C, en yüksek sıcaklık ise 11.7°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %87, rüzgar hızı 8.6 km/saat, basınç seviyesi 845.4 mb olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 06:57, gün batımı saati ise 16:48'dir.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava koşulları açık ve güneşli olmaya devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği tahmin edilmektedir. Vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Günlük planlar yapılırken, hava koşullarını dikkate alarak uygun kıyafetler seçilmelidir. Soğuk saatlerde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle yollarda buzlanma riski vardır. Sürücüler dikkatli olmalı, trafik kurallarına uymalıdır. Hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmak olumsuz etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır.

