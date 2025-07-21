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Van 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

21 Temmuz 2025 Pazartesi günü Van'da hava durumu genellikle güneşli olacak.

Van 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

21 Temmuz 2025 Pazartesi günü Van'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 19 km/saat olarak tahmin ediliyor.

22 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 21°C olması bekleniyor. 23 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 19°C olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Van'da Temmuz ayı, ortalama 21.8°C sıcaklık ile yılın en sıcak dönemlerinden biridir. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve kuru oluyor. Yağış miktarı düşüktür.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler güneş ışınlarından korunmalıdır. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda uzun süre kalınacaksa, düzenli aralıklarla gölgeye geçmek ve dinlenmek faydalı olacaktır.

Bu günlerde sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde önlemler almak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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