Van 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu açık olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece ise 10°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Genel olarak serin ve rahat bir hava koşulunu işaret ediyor.

23 Mayıs Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, geceye doğru 15°C olacak. 24 Mayıs Cumartesi günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 5°C seviyelerine düşecek. 25 Mayıs Pazar günü de hava çoğunlukla güneşli kalacak. Gün içinde sıcaklık 18°C, gece 6°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemli. Özellikle 23 Mayıs'ta hafif yağmur beklentisi var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız iyi bir fikir olacaktır. Diğer günlerde güneşli hava koşulları öngörülüyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem demektir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini akılda tutmak gerekir. Buna göre giyinmek, sağlığınız için önemlidir.

Van'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Fakat 23 Mayıs'ta hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı düzenlemenize yardımcı olacaktır. Gerekli önlemleri alarak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirebilirsiniz.