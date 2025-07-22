Van 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Sabah saatlerinde sıcaklık 23°C, gündüz 30°C, akşam 19°C ve gece 16°C olacak. Rüzgar sabah 18 km/saat, gündüz 10 km/saat, akşam 22 km/saat ve gece 23 km/saat hızla kuzeydoğudan esecek. Nem oranı sabah %32, gündüz %13, akşam %25 ve gece %37 olarak öngörülmektedir. Basınç değerleri ise sabah 811 hPa, gündüz 810 hPa, akşam 810 hPa ve gece 810 hPa bekleniyor.

23 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 19°C olması beklenmektedir. 24 Temmuz Perşembe günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları ile birlikte sıcaklık 22°C olacak. 25 Temmuz Cuma günü ise hava güneşli ve sıcaklık 22°C olması öngörülüyor.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalıdır. Vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda uzun süre kalacaklar için düzenli olarak gölgeye geçmek ve dinlenmek yararlı olacaktır. Sıcak havaların etkisi nedeniyle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gereklidir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

24 Temmuz Perşembe günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları beklenmektedir. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde önlemler almak sağlıklı bir yaşam için önemlidir.