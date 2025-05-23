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Van 23 Mayıs Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 23 Mayıs Cuma hava durumu hafif yağmurlu olacak.

Van 23 Mayıs Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 15°C ile 22°C arasında değişecek. Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 4.34 km hızla esecek. Nem oranının %38 civarında olması öngörülüyor.

24 Mayıs Cumartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. 25 Mayıs Pazar günü yer yer sağanaklar sıra. Sıcaklık 15°C ile 17°C arasında olacak. Nem oranının %59 civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürmek önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların tedbirli olmaları önerilir.

Van'ın Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları 4.4°C ile 16.6°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağışlı günlerin sayısı 9. Nem oranı ise %59 civarındadır.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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