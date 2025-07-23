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Van 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Van 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Van'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 28°C, gece saatlerinde ise 20°C civarında tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde hissedilen sıcaklık 23°C olacak. Rüzgar hızı yaklaşık 12 km/saat ile güney yönünden esecek. Nem oranı %47 civarında seyredecek.

24 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 30°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Cuma günü sıcaklıkların 31°C civarında olması öngörülmektedir. Hafta sonu sıcaklıkların 29°C ile 30°C arasında değişmesi tahmin edilmektedir.

Bu dönemde sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda uzun süre kalınacaksa, düzenli aralıklarla gölgeye geçmek ve dinlenmek faydalı olabilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde önlemler almak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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