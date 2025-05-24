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Van 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 24 Mayıs Cumartesi hava durumu parçalı bulutlu olacak.

Van 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 15°C, gece ise 10°C civarında öngörülüyor.

25 Mayıs Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 19°C, gece 10°C civarında seyredecek. 26 Mayıs Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 11°C olacak. 27 Mayıs Salı günü hava yine çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 11°C civarında tahmin ediliyor. 28 Mayıs Çarşamba günü hava güneşli. Gündüz sıcaklık 20°C, gece 11°C olacak. 29 Mayıs Perşembe günü hava güneşli olacak. Gündüz 20°C, gece 12°C bekleniyor. 30 Mayıs Cuma günü de hava güneşli, gündüz 20°C, gece 12°C civarında seyredecek. 31 Mayıs Cumartesi günü hava bulutlar arasında aralıklı görünen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece 12°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasında farklılık olabileceğini unutmayın. Kat kat giyinmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmenize katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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