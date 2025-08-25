HABER

Van 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak.

Van 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Van'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Sıcak ve güneşli bir gün olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 30°C civarında, gece ise 17°C seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı sabah, gündüz, akşam ve gece %46 olarak öngörülüyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 12 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 26 Ağustos Salı günü sıcaklıkların 30°C civarında, 27 Ağustos Çarşamba günü ise 30°C seviyelerinde olması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

Van'da Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklık 22.1°C olarak ölçülmüştür. En düşük sıcaklık 14.9°C, en yüksek sıcaklık ise 27.9°C olmuştur. Yağış miktarı yaklaşık 6 mm olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, Van'ın Ağustos ayında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışmak faydalı olacaktır. Hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

