Google'dan sürücülere müjde! Park yerini unutma derdi artık bitiyor

Arabanızı apar topar bir alışveriş merkezi otoparkına, caddeye ya da dar bir sokak arasına bırakıp döndüğünüzde, “Ben bu arabayı nereye park etmiştim?” stresini yaşayan milyonlarca sürücüden biriyseniz, yalnız değilsiniz. Ancak size iyi bir haberimiz var: Google, Google Haritalar aracılığıyla bu soruna el atmış durumda.

ARTIK PARK EDİLEN YER UNUTULMAYACAK

iOS için Google Haritalar (Google Maps), sessiz sedasız otomatik park yeri kaydetme özelliğine kavuştu.

MacRumors'ta yer alan habere göre, bu yeni özellik, park yerinizi otomatik olarak tespit ediyor, konumu 48 saate kadar saklıyor ve yeniden araç kullanmaya başladığınızda da otomatik olarak kaldırıyor. Böylece sürücülerin park yerini unutma sorunu ortadan kalkıyor.

Google Haritalar'da park yeri kaydetmek yeni bir özellik değil. Bu, zaten Google Haritalar üzerinde mavi nokta ile gösterilen mevcut konuma dokunduktan sonra "Park Yerini Kaydet" seçeneğine tıklayarak manuel bir şekilde yapılabiliyordu. Buradaki fark, artık tüm sürecin otomatikleştirilmiş olması.

GOOGLE MAPS'İN OTOMATİK PARK YERİ KAYDETME ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Google Haritalar'ın otomatik park yeri kaydetme özelliğinin çalışması için yapılması gerekenler ise şöyle açıklandı:

Google Haritalar açıkken arabaya binin ve arabanıza USB, Bluetooth veya CarPlay ile bağlanın.

Sürüşünüz bittiğinde Google Haritalar’ı bir sonraki açışınızda sizi küçük bir iğne simgesi bekliyor.

Tekrar sürüşe geçtiğinizde ise bu iğne simgesi, ortadan kayboluyor.

Şu an için yeni otomatik park yeri kaydetme özelliği yalnızca iOS’ta çalışıyor. Android’de benzer bir park hatırlatıcısı bulunsa da, simgenin kaybolması için kullanıcının onu manuel olarak silmesi gerekiyor.

Öte yandan, Google Haritalar'ın yeni otomatik park yeri kaydetme özelliğinin Türkiye'de kullanılabilirliğine dair henüz ulaşılmış bir bilgi bulunmuyor.