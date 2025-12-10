Büyükçekmece Adliyesi soygununda 5 şüpheliye tutuklama kararı

Olay Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı.



Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi.



AİLESİYLE İNGİLTERE'YE KAÇMIŞ

Yapılan araştırmada, Erdal T'nin, eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.



Esma T. - Erdal T.



13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayın ardından harekete geçen ekipler firari şüpheli Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

ÇALINAN ALTIN MİKTARLARI

Şu aşamaya kadar çalındığı tespit edilenlerin; 9 bin 6 gram altın 49 adet reşat altını, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 arma altın, 167 adet tam altın, 606 bilezik, 1477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1328 çeyrek altın, 40 cumhuriyet altını, 2701 gram takı, 487 ata altını, 6 adet gram altın, 50 kilo gümüş olduğu belirtildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır