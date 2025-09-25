Van 25 Eylül Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 23°C olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 17°C civarında ölçülecek. Rüzgar batıdan esecek. Hızı 14 km/saat olarak öngörülüyor. Nem oranı sabah %48, gündüz %28, akşam %41 ve gece %54 olacak.

26 Eylül Cuma günü sıcaklığın 22°C, 27 Eylül Cumartesi günü 23°C olması bekleniyor. 28 Eylül Pazar günü yine 22°C, 29 Eylül Pazartesi ve 30 Eylül Salı günleri 22°C ile 20°C tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyrederken açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabiliyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken bir ceket almak faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarının etkisi artacak. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir.