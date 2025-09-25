HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 25 Eylül Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 25 Eylül Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu sıcak ve az bulutlu olacak. İşte detaylar...

Van 25 Eylül Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 23°C olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 17°C civarında ölçülecek. Rüzgar batıdan esecek. Hızı 14 km/saat olarak öngörülüyor. Nem oranı sabah %48, gündüz %28, akşam %41 ve gece %54 olacak.

26 Eylül Cuma günü sıcaklığın 22°C, 27 Eylül Cumartesi günü 23°C olması bekleniyor. 28 Eylül Pazar günü yine 22°C, 29 Eylül Pazartesi ve 30 Eylül Salı günleri 22°C ile 20°C tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyrederken açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabiliyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken bir ceket almak faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarının etkisi artacak. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde yüzlercesi ele geçirildi81 ilde yüzlercesi ele geçirildi
Erdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurduErdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.