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Van 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Van 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında, gece ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Haziran ayında Van'da ortalama gündüz sıcaklığı 17.4°C, gece sıcaklığı ise 9.8°C'dir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 26 Haziran Perşembe günü hava açık olacak. Günlük sıcaklık 25°C, gece ise 16°C civarında kalacak. 27 Haziran Cuma günü de hava açık olacak ve sıcaklıklar benzer seviyelerde seyredecek. 28 Haziran Cumartesi günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece sıcaklık ise 17°C civarında olacak. 29 Haziran Pazar günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar gündüz 26°C, gece 17°C civarında olacak. 30 Haziran Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklığın gündüz 25°C, gece 17°C olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Günün en sıcak saatlerinde UV ışınlarının yoğunluğu artacak. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Koruyucu önlemler almak gereklidir. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sahada vakit geçirecekler için şapka ve güneş gözlüğü kullanılması önerilir. Bu önlemler sağlık için önemlidir. Aynı zamanda yazın tadını daha rahat çıkarmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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