Van 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 7°C civarında beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgede iklim koşullarına uygun bir hava durumu söz konusudur.

26 Mayıs Pazartesi'den 28 Mayıs Çarşamba'ya kadar hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C ile 21°C arasında, geceleri ise 6°C ile 7°C arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmemektedir. Yağış yokluğu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır.

Mayıs ayında Van'ın ortalama gündüz sıcaklığı 16.6°C, gece sıcaklığı ise 4.4°C olarak kaydedilmektedir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 50 mm'dir. Nem oranı ise %59 civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının Van'da genellikle ılıman ve nemli geçtiğini göstermektedir.

Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olabilir. Şapka ve güneş kremi kullanımı, cilt koruması açısından faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda önem taşır. Bu şekilde, günün farklı saatlerindeki sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

Van'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklıklar ılıman seviyelerde seyredecektir. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve günlük aktiviteler için uygun bir ortam sunmaktadır.