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Van 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 25 Nisan 2025 Cuma günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı ise 6°C civarında. Yağmurlu bir gün bekleniyor. Nisan ayı boyunca Van'da ortalama gündüz sıcaklığı 6.1°C, gece sıcaklığı ise 0.1°C olarak kaydedildi. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 57 mm. Nem oranı ise %65 civarında.

Van 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 26 Nisan Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 6°C olacak. Hava açık olacak. 27 Nisan Pazar günü de benzer şekilde gündüz 14°C, gece 6°C sıcaklıklar öngörülüyor. Hava açık kalacak. 28 Nisan Pazartesi günü yine gündüz 14°C, gece 6°C sıcaklıklar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu olacak. 29 Nisan Salı günü gündüz 14°C, gece 7°C sıcaklıklar öngörülüyor. Hava açık olacaktır. 30 Nisan Çarşamba günü de gündüz 14°C, gece 7°C sıcaklıklar bekleniyor. Hava açık kalacak.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve yağışlı olacak. 25 Nisan'da yağmurlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Seyahat planlarınızı yaparken, yağmurlu günlerde dışarıda vakit geçirecekseniz su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymeniz faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini göz önünde bulundurarak, seyahat sürelerinizi planlarken ekstra zaman ayırmanızda yarar var. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil ve açık olacağı öngörülse de, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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