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Van 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 32°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Van 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde 27°C, gündüz 32°C, akşam 28°C ve gece 23°C olarak bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar ise sırasıyla 28°C, 31°C, 26°C ve 21°C olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranları sabah %36, gündüz %32, akşam %42 ve gece %57 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 26 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 28°C civarında olması bekleniyor. 27 Temmuz Pazar günü de bu sıcaklık aynı seviyelerde kalacak. 28 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklığın 29°C olacağı tahmin ediliyor. Nem oranları da benzer seviyelerde kalacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Gün ortasında, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Bu, güneş yanıklarını ve aşırı ısınmayı önleyebilir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir.

Kış sıcaklıklarının yüksek olduğu bu günlerde, evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturmak için perdeleri kapalı tutmak önemlidir. Fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması da öneriliyor. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, düzenli aralıklarla serin içecekler tüketmek ve ağır yemeklerden kaçınmak faydalı olabilir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre güncellemek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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