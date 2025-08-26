HABER

Van 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarında, gece ise 20°C seviyelerinde olması bekleniyor.

Van 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Van'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarında, gece ise 20°C seviyelerinde olması bekleniyor. Nem oranı sabah %46, gündüz %39, akşam %59 ve gece %78 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden saatte 12 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 27 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıkların 30°C civarında olacağı belirtiliyor. 28 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 29°C seviyelerinde olacak. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle su kaybı riski artmaktadır. Öğle saatlerinde dışarıda olanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaklardan kaçınmak sağlık açısından faydalı olacaktır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur.

