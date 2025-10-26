HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu serin ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6,1°C ile 14,7°C arasında değişecek. Nem oranı %64 seviyesinde tahmin edilirken, rüzgar hızı saatte 7,6 km olarak ölçülecek. Gün boyunca sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu nedenle kalın giyinmek, dikkatli olmak ve açık hava aktivitelerinde uygun hazırlık yapmak sağlık açısından önem taşıyor.

Van 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

26 Ekim 2025 Pazar günü Van'da hava şartları serin ve parçalı bulutlu olacaktır. Bu durum bölgenin sonbahar iklimine uygundur. Gün boyunca en düşük sıcaklık 6,1°C, en yüksek sıcaklık ise 14,7°C civarında olacak. Nem oranı %64 civarında, rüzgar hızı 7,6 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:26, gün batımı ise 17:13 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer olması bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 7 km/saat düzeyinde olacak. Bu dönemde hava genellikle parçalı bulutlu ve serin geçecek.

Bu hava koşulları altında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecektir. Bu yüzden kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak önemlidir. Sabah saatlerinde sis ve don riski yüksek olabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunmalıdır. Araçların donmaya karşı önceden hazırlanması gerekir. Sıcaklıkların düşük olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri düzenlenecekse, uygun kıyafet ve ekipmanla hazırlık yapılmalıdır. Bu şekilde sağlık ve güvenlik açısından olumsuz hava koşullarından en az etkilenmek mümkün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybettiEşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Valilik duyurdu! 4 ilçede gösteri yürüyüşleri 1 gün yasaklandıValilik duyurdu! 4 ilçede gösteri yürüyüşleri 1 gün yasaklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.