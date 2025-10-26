Van 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

26 Ekim 2025 Pazar günü Van'da hava şartları serin ve parçalı bulutlu olacaktır. Bu durum bölgenin sonbahar iklimine uygundur. Gün boyunca en düşük sıcaklık 6,1°C, en yüksek sıcaklık ise 14,7°C civarında olacak. Nem oranı %64 civarında, rüzgar hızı 7,6 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:26, gün batımı ise 17:13 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer olması bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 7 km/saat düzeyinde olacak. Bu dönemde hava genellikle parçalı bulutlu ve serin geçecek.

Bu hava koşulları altında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecektir. Bu yüzden kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak önemlidir. Sabah saatlerinde sis ve don riski yüksek olabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunmalıdır. Araçların donmaya karşı önceden hazırlanması gerekir. Sıcaklıkların düşük olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri düzenlenecekse, uygun kıyafet ve ekipmanla hazırlık yapılmalıdır. Bu şekilde sağlık ve güvenlik açısından olumsuz hava koşullarından en az etkilenmek mümkün olacaktır.