Van 26 Eylül Cuma 2025 hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 24°C civarında. Hissedilen sıcaklık ise 17°C olarak bekleniyor. Rüzgar, güneydoğudan saatte 3 km hızla esecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecek. Hissedilen sıcaklık 11°C olacak. Gece sıcaklık 13°C. Hissedilen sıcaklık ise 9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %31. Gündüz %17, akşam %28 ve gece %31 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 815 hPa. Gündüz 814 hPa, akşam 815 hPa ve gece 815 hPa olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Eylül Cumartesi'nde hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 28°C. Gece ise 14°C civarında seyredecek. 28 Eylül Pazar günü hava parçalı az bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 27°C, gece ise 13°C olarak tahmin ediliyor. 29 Eylül Pazartesi'de hava az bulutlu. Gündüz sıcaklık 28°C, gece 14°C civarında olacak. 30 Eylül Salı günü hava parçalı az bulutlu. Gündüz sıcaklık 27°C, gece 13°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüz 24-28°C, geceleri ise 13-15°C arasında değişecek. Nem oranları sabah saatlerinde düşük. Akşam saatlerinde ise biraz daha yüksek olacak. Rüzgar hızları genellikle düşük seviyelerde kalacak.

Bu hava koşullarında gündüz hafif bir üst giysiyle rahat edebilirsiniz. Akşam ve gece saatlerinde daha kalın bir ceket veya mont almak faydalı olacaktır. Düşük nem oranları cildinizin kurumasını önleyebilir. Bu nedenle nemlendirici kullanmanız önerilir. Rüzgarın düşük hızda olması şemsiye veya rüzgar geçirmez giysilere ihtiyaç duyulmayacağı anlamına geliyor. Bu dönemde hava koşulları genellikle rahat ve keyifli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.