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Van 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Van 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. Nem oranı %45 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 7 km/saat olacak ve güney yönünden esecek.

27-30 Haziran tarihleri arasında hava koşullarının yine açık ve güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25-27°C, geceleri ise 16-17°C arasında değişecek. Nem oranı %40-50 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı orta şiddette olacak ve güney yönünden esecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının yoğun olabileceğini unutmamak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken güneş çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Uygun koruyucu önlemler alınması önerilir. Nem oranının %40-50 seviyelerinde olması, hava sıcaklığını daha tolerable hale getirebilir. Yine de sıcaktan korunmak için hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmelidir.

Rüzgarın orta şiddette ve güney yönünden esmesi, hava koşullarını daha keyifli hale getirebilir. Ancak rüzgarın hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Van'da 26-30 Haziran tarihleri arasında hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam mevcut. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu öğle saatlerinde dikkatli olunması ve uygun koruyucu önlemlerin alınması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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