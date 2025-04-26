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Van 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Van 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 6°C civarında olacak. Bu sıcaklık değerleri, Nisan ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgedeki hava koşulunun iklime uygun olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Nisan Pazar günü gündüz 14°C, gece 6°C, 28 Nisan Pazartesi günü ise yine gündüz 14°C, gece 6°C sıcaklıkları tahmin ediliyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık kalacak.

Van'ın Nisan ayındaki iklimi, ortalama 6.1°C gündüz ve 0.1°C gece sıcaklıklarıyla tanımlanıyor. Yağış miktarı 57 mm, nem oranı ise %65'tir. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı yaklaşık 9'dur. Bu veriler, Nisan ayının Van'da genellikle serin ve yağışlı geçtiğini göstermektedir.

Hava koşullarının açık ve ılıman olması, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, kat kat giyinmek faydalıdır. Ayrıca, yanınızda bir ceket bulundurmak da iyi bir fikirdir. Öğle saatlerinde güneş ışınları güçlü olabilir. Bu nedenle, güneş koruyucu kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Yağış beklenmediği için, açık hava etkinliklerinizi planlarken yağmura karşı hazırlıklı olmanıza gerek yoktur.

Van'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sağlanıyor. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Öğle saatlerinde güneşten korunmak da gerektiği unutulmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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