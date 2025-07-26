Van 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 28°C, gece ise 20°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde ise 24°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %45 civarında olacak. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı şu şekilde olacak. 27 Temmuz Pazar günü 30°C, 28 Temmuz Pazartesi günü de yine 30°C civarında ölçülecek. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli geçecek. 29 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 31°C'ye yükselecek. 30 Temmuz Çarşamba günü ise 30°C civarında olacak. Bu günlerde de hava açık ve güneşli kalacak.

Van'da bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemli. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacak. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi, sıcak havalarda vücut sağlığını koruyacak. Spor yaparken ya da ağır iş yaparken aşırı sıcaklardan kaçınılması, olası sağlık sorunlarını önleyecek. Sıcak hava koşullarına karşı bu önlemleri alarak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmek mümkün olacaktır.