Van 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir.

Van 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Van'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıklarının 28°C civarında, gece ise 15°C seviyelerinde olması beklenmektedir. Nem oranı sabah %46, gündüz %39, akşam %59 ve gece %78 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar güney yönünden saatte 12 km hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam edeceği düşünülmektedir. 28 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 29°C seviyelerinde, 29 Ağustos Cuma günü ise 30°C civarında olması tahmin edilmektedir. 30 Ağustos Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları su kaybı riskini artırmaktadır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaklardan kaçınmak sağlık açısından faydalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

hava durumu Van
